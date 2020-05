43-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Eschweiler

Eschweiler (dpa/lnw) - Ein 43-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Eschweiler bei Aachen tödlich verunglückt. Womöglich hatte der Mann das Motorrad erst am selben Tag bekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 43-Jährige fuhr demnach in einer leichten Linkskurve geradeaus und prallte gegen ein Metallgitter. Er sei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Die zur Unfallstelle gekommenen Angehörigen wurden von Notfallseelsorgern betreut, wie der Sprecher sagte. Ein Sachverständiger rekonstruiere den Unfallhergang, die Ermittlungen dazu dauerten an.

Von dpa