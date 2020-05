Polizisten gedenken mit Schweigeminute getötetem Kollegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW haben Polizisten am Dienstagvormittag mit einer Schweigeminute dem in Gelsenkirchen getöteten SEK-Beamten gedacht. Unter anderem berichtete die Polizei Unna bei Twitter, sich an der landesweiten Aktion beteiligt zu haben. Am Dienstag war die Beerdigung des 28-Jährigen geplant, wie etwa die Polizei Bochum in den Sozialen Medien schrieb.

Von dpa