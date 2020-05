Polizei stellt 23-Jährigen nach Verfolgung per Hubschrauber

Köln (dpa/lnw) - Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch mehrere Stadtteile und über die Autobahn hat die Polizei in Köln einen 23 Jahre alten Autofahrer per Hubschrauber gestoppt. Angefangen hatte die waghalsige Aktion in der Nacht zu Dienstag offenbar damit, dass sich der Mann einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Nach Angaben der Beamten überfuhr er mehrere rote Ampeln und versuchte zwischenzeitlich, einen Streifenwagen zu rammen. Bei einer Kollision mit dem Bordstein seien ihm zwei Reifen geplatzt, bevor die Fahrt an einem Absperrpfosten endete.

Von dpa