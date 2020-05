Fast alle Dauerkarten-Inhaber bleiben der DEG treu

Düsseldorf (dpa) - Die Fans der Düsseldorfer EG bleiben ihrem Club auch in Corona-Zeiten treu. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, haben mehr als 95 Prozent der Dauerkarten-Besitzer ihre Saisontickets für die kommenden Spielzeit 2020/21 verlängert. «Nur wenige haben von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. Das ist die höchste Verlängerungsrate der vergangenen Jahre», hieß es in einer DEG-Mitteilung.

Von dpa