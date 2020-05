Pest-Schau über Mittelalter-Pandemie verlängert

Herne (dpa/lnw) - Seit diesem Dienstag können Besucher wieder viele Museen in Nordrhein-Westfalen betreten - eine Ausstellung im Archäologie-Museum in Herne hat dabei nun ungewollt eine besondere Aktualität bekommen. In der nun verlängerten Schau «Pest» können Besucher noch bis 15. November zahlreiche Bezüge der mittelalterlichen Pandemie zur heutigen Coronavirus-Krise entdecken.

Von dpa