Belohnung nach brutalem Raubüberfall ausgesetzt

Langenfeld (dpa/lnw) - Zwei Monate nach einem brutalen Raubüberfall in Langenfeld hat die Staatsanwaltschaft 1500 Euro Belohnung für Hinweise in dem Fall ausgesetzt. Dies gelte für solche Hinweise, die zur Identifizierung der Tatbeteiligten führen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Mehrere junge Männer hatten Anfang März einen 32-Jährigen schwer verletzt.

Von dpa