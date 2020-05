Am Mittwoch und Donnerstag Sperrungen am Autobahnkreuz

Leverkusen/Köln (dpa/lnw) - Am Mittwoch und Donnerstag wird im Autobahnkreuz Leverkusen jeweils von 7 bis 15 Uhr die Verbindung von der A3 aus Frankfurt auf die A1 in Richtung Koblenz gesperrt. Grund ist die Reparatur von Fahrbahnschäden, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mitteilte. Eine Umleitung werde ausgeschildert.