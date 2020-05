Gleichzeitig erhöht sich auch die Zahl der Genesenen, 556 Menschen meldeten sich am Mittwoch gesund. Insgesamt gibt es 26 863 Genesene im bevölkerungsreichsten Land. Die Zahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen an die Behörden.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass in Nordrhein-Westfalen derzeit ungefähr 5741 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert sind. Am Mittwoch mussten 1088 im Krankenhaus behandelt werden, davon lagen 340 auf einer Intensivstation. Die Intensivstationen in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern haben noch Kapazitäten, 2632 von 7769 Betten waren am Mittwoch noch frei.

Die Verdopplungszeit steigt konstant und erreichte am Mittwoch 33,9 Tage. Demnach wurden am Mittwoch etwa doppelt so viele Infektionen registriert wie am 2. April.