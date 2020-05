Düsseldorf (dpa/lnw) - Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in NRW werden gelockert. Ab kommenden Montag dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten wieder treffen und auch ins Restaurant gehen. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch nach einer Bund-Länder-Schalte in Düsseldorf.

Von dpa