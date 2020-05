Sommersemester in NRW bleibt digital

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen bleiben bis zu den Semesterferien im Sommer bei Online-Vorlesungen. «Die Hochschulen führen den Vorlesungsbetrieb im Sommersemester prinzipiell digital durch», kündigte die Landesregierung am Mittwoch an. Die Vorlesungszeit hatte wegen der Corona-Krise mit Verspätung am 20. April begonnen - mit Online-Unterricht für die Studierenden.

Von dpa