Brand in Krankenhaus in Oberhausen: Ein Schwerverletzter

Oberhausen (dpa/lnw) - Ein Patient ist am Mittwoch bei einem Brand in einem Krankenhaus in Oberhausen schwer verletzt worden. In seinem Zimmer war aus ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann kam mit schweren Brandverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der betroffene Bereich des Krankenhauses wurde evakuiert.