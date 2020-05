Wieder mehr Spuren über A1-Nadelöhr Talbrücke Volmarstein

Hagen (dpa/lnw) - Auf der vielbefahrenen A1 kann das Nadelöhr Brücke Volmarstein bei Hagen wieder mehr Fahrzeuge aufnehmen. Auf dem ersten neugebauten Brückenbogen rollt der Verkehr ab Donnerstagabend 20.00 Uhr dreispurig in beide Richtungen. Das haben das Verkehrsministerium NRW und die Planungsgesellschaft Deges mitgeteilt. Bisher standen lediglich zwei Spuren in jeder Fahrtrichtung an der Stelle zur Verfügung, die täglich normalerweise 100 000 Fahrzeugen passieren. Die Anschlussstelle Volmarstein in Fahrtrichtung Bremen ist zunächst noch nicht geöffnet. Das soll erst nach einer Testphase erfolgen.

Von dpa