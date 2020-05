Düsseldorf (dpa/lnw) - Kampfmittelräumer haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr deutlich mehr Bomben, Granaten und andere Munition aus dem Boden geholt. Insgesamt wurden fast 15 000 Altlasten aus den Weltkriegen beseitigt, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Das sei ein Plus von knapp 15 Prozent im Vergleich zu 2018.

Von dpa