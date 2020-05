Mann vergisst Rucksack: Finder will Belohnung erpressen

Einige Tage später erhielt er einen anonymen Brief, in dem der Absender die Rückgabe des Rucksacks gegen einen - laut Polizei völlig überhöhten - Finderlohn anbot. In einem anonymen Anruf forderte der Unbekannte ihn zudem auf, ein Schreiben an ihn an einem bestimmten Ort zu platzieren. Dort postierte sich die Polizei - und nahm den mutmaßlichen Täter fest. Der 54 Jahre alte Wohnungslose übergab den Polizisten den Rucksack. Das Geld und einige andere Gegenstände daraus fehlten jedoch.