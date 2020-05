Revier-Derby am Samstag, drei Spiele von NRW-Clubs verlegt

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke findet auch beim Neustart der Fußball-Bundesliga am 16. Mai an einem Samstag um 15.30 Uhr statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag bekannt.