Röttgermann fordert Aufarbeitung der Fehlentwicklungen

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Clubchef Thomas Röttgermann hat eine Aufarbeitung der Krise durch die Corona-Pause in der Fußball-Bundesliga gefordert. «Wir müssen ernsthaft analysieren, was dazu geführt hat, dass wir in dieser Krise wenig Handlungsspielraum haben. Wenn ein halbes Jahr ohne Fußballspiele die Existenz von zahlreichen Vereinen bedrohen kann, dann stimmt etwas nicht», sagte der Vorstandsvorsitzende des rheinischen Bundesligaclubs am Donnerstag. «Wir müssen die erheblichen Fehlentwicklungen im Fußball insgesamt ansprechen und mutig und konsequent thematisieren. Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt», forderte der 59-Jährige.

Von dpa