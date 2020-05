Aussprache artet aus: Mann lebensgefährlich verletzt

Köln (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen 36-Jährigen in einem Wald bei Köln fahndet die Polizei per Haftbefehl nach dem mutmaßlichen Täter. Der 33-Jährige werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts gesucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nach bisherigen Ermittlungen waren die beiden Männer am Sonntagabend gemeinsam zum Königsforst gefahren, um sich wegen eines Beziehungsstreits auszusprechen. Dann soll der 33-Jährige seinen Kontrahenten jedoch angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Details dazu wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Spaziergänger fanden den 36-Jährigen und alarmierten den Rettungsdienst. Er wurde im Krankenhaus notoperiert.

Von dpa