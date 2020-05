Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß mit Auto getötet

Sundern-Hellefeld (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Sundern (Hochsauerlandkreis) tödlich verletzt worden. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Motorrad am Donnerstagnachmittag vom Stadtteil Hellefeld kommend in Richtung Arnsberg, als er aus bisher ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenspur geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Insassen des Wagens erlitten einen Schock, die Landstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Von dpa