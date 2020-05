Düsseldorf (dpa/lnw) - Besuche in nordrhein-westfälischen Alten- und Pflegeheimen sind bereits ab heute (Samstag) wieder erlaubt. Das bestätigte am Freitagabend der Sprecher des Gesundheitsministeriums. «Das ermöglicht den Heimen, Besucherströme am Muttertagswochenende besser zu steuern und kann letztlich für eine Entlastung sorgen», sagte er. Zuvor hatte der WDR berichtet. Laut Verordnung darf jeder Bewohner maximal einen Besuch pro Tag empfangen - maximal zwei Personen.

Zunächst hatte das Gesundheitsministerium kommuniziert, das seit Mitte März geltende Besuchsverbot wegen der Corona-Pandemie werde zum Muttertag, also an diesem Sonntag, aufgehoben. In der Coronaschutzverordnung vom 6. Mai steht allerdings, dass die Lockerungen in stationären Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bereits am 9. Mai in Kraft treten.

Die schnelle Öffnung der NRW-Altenheime nach langem Besuchsverbot stößt bei Einrichtungen im Land wegen der geringen Vorbereitungszeit auf Skepsis und Kritik. Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen, sagte am Donnerstag: «Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen.»

Mit der Aufhebung des Besuchsverbots sind aufwendige Schutzvorkehrungen verbunden; etwa die Anmeldung und ein Gesundheits-Kurzscreening aller Besucher etwa auf Fieber oder Schnupfen sowie Besucherboxen mit ausreichend Abstand und Abtrennungen etwa durch Plexiglasscheiben, Begleitung auf dem Weg durch die Heime und gründliche Desinfektion nach dem Besuch. Die Besuchszeit wird begrenzt - meist auf 20 bis 30 Minuten.

Auch zusätzliches Personal werde benötigt, «dabei sind die Ressourcen begrenzt», kritisierte der Abteilungsleiter Senioren und Gesundheit beim Caritasverband für das Bistum Essen, Martin Peis.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Freitagabend, er verstehe die Sorge der Pflegeheime. Aber: «Auch soziale Isolation kann erhebliche Schäden verursachen», so der Minister. Und es gebe eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, Besuche innerhalb und außerhalb der Heime anbieten zu können.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz riet, sich vorab genau über die jeweiligen Besuchsmöglichkeiten zu informieren. Der Gesundheitsminister sei weit vorgeprescht, sagte Vorstand Eugen Brysch. «Nicht jedes Heim ist auf einen Ansturm vorbereitet.»