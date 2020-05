Selm -

Die Polizei hat am heutigen Vormittag in einer Trauerfeier des in der vergangenen Woche bei einem Einsatz getöteten Beamten gedacht. Der 28-jährige Polizeibeamte, der nach Informationen unserer Zeitung aus dem Kreis Coesfeld kommt, war Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Münster.