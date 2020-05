Obdachloser in Düsseldorf vermutlich umgebracht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 47-jähriger Obdachloser ist in seinem Schlaflager unter einer Brücke in Düsseldorf vermutlich umgebracht worden. Dies habe die Obduktion seiner Leiche ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.