In Schlangenlinien: Mopedfahrer flüchtet vor der Polizei

Essen (dpa/lnw) - Betrunken und ohne Führerschein hat ein 16-Jähriger in Essen versucht, mit seinem Moped der Polizei davonzufahren. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den 16-Jährigen und seinen gleichalten Beifahrer am frühen Donnerstagmorgen kontrollieren wollen, weil sie in Schlangenlinien unterwegs waren, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Flucht der beiden endete wenig später an einer Kreuzung, wo das Zweirad den Bordstein touchierte, gegen den Streifenwagen prallte und umstürzte.

Von dpa