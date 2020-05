Gisdol: Mit Maske auf der Bank, aber nicht am Spielfeldrand

Köln (dpa) - Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln will bei den Geisterspielen der Fußball-Bundesliga die vorgeschriebene Schutzmaske nicht während der gesamten Spieldauer tragen. «Der Mundschutz wird da sein, aber er wird die meiste Zeit am Hals oder am Kinn hängen», sagte Gisdol am Freitag. «Wenn ich mich auf die Bank setze, ziehe ich ihn natürlich hoch. Aber mit Mundschutz an der Linie zu coachen, das geht nicht.»

Von dpa