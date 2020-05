Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gibt es außer im Kreis Coesfeld zurzeit keine Region, in der sich Infektionszahlen der Obergrenze von 50 pro 100 000 Einwohner nähern. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Es gebe keinen Kreis, bei dem man «aktuell Sorge haben» müsse, so Laumann.

Von dpa