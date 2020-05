Dutkiewicz führt Tagebuch: «Was für eine verrückte Zeit!»

München (dpa) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat in den vergangenen Wochen sogar ein Corona-Tagebuch geführt. «Es hat sich ja fast stündlich etwas geändert, und ich dachte mir: Was für eine verrückte Zeit! Ich konnte das eine nicht verdauen, da war das andere schon da», sagte die Weltklasse-Leichtathletin in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Wochenend-Ausgabe). In ihrem Tagebuch wollte sie alles mal aufarbeiten, erklärte die 28-Jährige vom TV Wattenscheid 01.

Von dpa