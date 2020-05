Nur wenige Verstöße gegen Maskenpflicht in NRW-Städten

In Nordrhein-Westfalen gilt seit rund zwei Wochen die Maskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld - so weit die Theorie. In vielen Städten weiß man von notorischen Masken-Sündern noch nichts zu berichten.