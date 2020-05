Mit halbem Fahrrad ins «Drive-In»-Restaurant

Arnsberg (dpa/lnw) - «Drive-In» mit halben Fahrrad: Zwei hungrige Männer aus Arnsberg haben die Corona-Regeln auf ihre eigene Weise ausgelegt. Vom Hunger überwältigt wollten die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag eine Bestellung in einem Fast-Food-Restaurant in Neheim bei Arnsberg aufgeben. Dort wurden sie darauf hingewiesen, dass Burger zur Zeit nur am Drive-in-Schalter mit Fahrzeug bestellt werden dürften.

Von dpa