Zusätzlicher Einstellungstermin für Referendare Mitte Juni

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nachwuchslehrkräfte in Nordrhein-Westfalen können dieses Jahr auch am 15. Juni ihre Ausbildung beginnen. Das Schulministerium bietet den Lehramtsstudierenden nach dem Termin 1. Mai diesen zusätzlichen Einstellungstermin in den Vorbereitungsdienst an. Das teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Sonntag mit. Damit setze das Land in der Corona-Ausnahmesituation auf pragmatische Lösungen. Die Nachwuchslehrkräfte sollten ihre Ausbildung auch in Zeiten der Corona-Pandemie ohne Unterbrechung fortsetzen können.

Von dpa