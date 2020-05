Baumgartlinger: Fußball-Kritik muss man sich gefallen lassen

Leverkusen (dpa) - Fußballprofi Julian Baumgartlinger hat einen differenzierten Blick auf die Kritik an seiner Branche. «Ich kann jedes Elternpaar verstehen, das sagt: Warum darf mein Kind nicht in die Schule oder die Kita, aber die Bundesliga darf spielen? Die Frage muss man sich dann auch gefallen lassen. Aber, sie muss nicht nur dem Fußball gestellt werden, sondern in erster Linie der Politik», sagte der 32 Jahre alte Österreicher dem «Kicker» (Montag). Die Debatte um den Fußball sei nicht immer ganz fair. «Der Fußball hat eine Strahlkraft, fasziniert, aber polarisiert auch. Da sind Diskussionen normal. Doch er hat eine faire Chance verdient.»

Von dpa