14-Jähriger setzt Fritteuse in Brand: Zwei Verletzte

Hamm (dpa/lnw) - Ein 14-Jähriger aus Hamm wollte sich einfach nur Pommes machen, doch dann fing die Fritteuse Feuer. Schockiert ließ der Junge das Gerät brennen und rannte zu seiner Mutter, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Diese war zu der Zeit bei einer Nachbarin. Zu dritt konnten sie am Sonntag das Feuer mithilfe von Decken löschen. Durch den Rauch erlitten der Jugendliche und seine 41 Jahre alte Mutter schwere Verletzungen. Auch die 41-jährige Nachbarin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wurde aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.