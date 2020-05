Anfang Mai hatte Hertha-Profi Kalou mit einem in den sozialen Netzwerken geposteten Video aus der Kabine des Fußball-Bundesligisten für Aufsehen gesorgt. Darin missachteten die Berliner Profis mehrfach die Hygieneregeln während der Corona-Krise. Kalou wurde von seinem Club suspendiert. «Ich will diesen einen speziellen Fall gar nicht bewerten. Generell steht der Fußball sehr in der Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit sehr groß ist und viel darüber diskutiert wird. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein», sagte Lainer dazu.

Für das kommende Wochenende ist die Fortsetzung der seit zwei Monaten unterbrochenen Spielzeit in der 1. und 2. Bundesliga geplant.