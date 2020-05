Cafés und Restaurants in NRW öffnen wieder: Sorgen bleiben

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Aufatmen für viele Gastronomen: Die Restaurants und Cafés in Nordrhein-Westfalen dürfen wieder die Türen öffnen. Etliche Gastwirte begrüßten am Montag ihre ersten Gäste seit Wochen. Öffnen darf nach Vorgaben der Landesregierung nur, wer seine Tische und Sitzplätze im Abstand von mindestens 1,5 Metern aufstellt und die Kontaktdaten der Besucher konsequent registriert. Außerdem sind wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen pro Tisch nur Angehörige von maximal zwei Haushalten zusammen erlaubt - also etwa zwei Familien, Paare, WGs oder Einzelpersonen.