Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Praxen und Ambulanzen in Nordrhein-Westfalen können aus Sicht der Kassenärzte trotz der Corona-Pandemie zum Regelbetrieb zurückkehren. Untersuchungen und Behandlungen sollten nicht länger verschleppt werden, mahnte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, am Montag in Düsseldorf.

Von dpa