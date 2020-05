Düsseldorf (dpa/lnw) - Neue Betrugsmasche mit dem NRW-Soforthilfe-Programm in der Corona-Krise: Laut Landeskriminalamt NRW gab es in den vergangenen Tagen mehrere Fälle, in denen Unbekannte sich am Telefon als Mitarbeiter einer «Förderbank NRW» ausgaben - offenbar um an die Daten von Selbständigen heranzukommen.

Von dpa