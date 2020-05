Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Autobahn 4 bei Köln soll am Montagabend für eine Bombenentschärfung gesperrt werden. Der Verkehr in dem Autobahnbereich bei Köln-Klettenberg werde kurz vor der Entschärfung gestoppt, teilte die Stadt am Abend mit. Der Zeitpunkt stehe noch nicht fest.

Von dpa