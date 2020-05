Abiklausuren unter Corona-Bedingungen beginnen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen beginnen am heutigen Dienstag die Abschlussprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen. Bis zum 25. Mai werden die knapp 90 000 Schülerinnen und Schüler ihre Abiklausuren schreiben, dann folgen die mündlichen Prüfungen. Danach stehen - wenn nötig - die Nachschreibetermine an.