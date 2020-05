Tote Person nach Brand auf Campingplatz gefunden

Marienheide (dpa/lnw) - Bei einem Brand auf einem Campingplatz in der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnwagen in Brand und wurde zerstört. Im Zuge der Löscharbeiten sei die Person dann gefunden worden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die «Kölnische Rundschau» berichtet.

Von dpa