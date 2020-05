Laschet: Schätze Merkel trotz Dissens bei Corona-Maßnahmen

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet steht trotz der Meinungsunterschiede bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU). «Das ändert nichts an der Wertschätzung», sagte Laschet am Dienstag im «Morning Briefing» des Journalisten Gabor Steingart. Die Frage, ob er sich gegen die Kanzlerin gestellt habe, bejahte Laschet. «Ja, aber in einer Sachfrage», antwortete er. «Es war ein Grundgefühl, dass wir noch nie so viele Grundrechte ausgesetzt haben wie jetzt in diesen Entscheidungen.»

Von dpa