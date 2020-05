Oczipka engagiert sich für Gastronomen rund um Stadion

«Als ich davon gehört habe, habe ich mich bei den Organisatoren gemeldet und gefragt, wie ich anpacken kann. Die Aktion hat es verdient, noch breitere Unterstützung zu finden», sagte der 31-Jährige vor dem Re-Start der Bundesliga, bei dem Schalke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Revier-Derby bei Borussia Dortmund antritt.

Er habe mehrere Gastronomen besucht und war dabei, als T-Shirts gedruckt wurden, die im Rahmen der Aktion verkauft werden. «Das alles habe ich in den sozialen Medien geteilt. Was bei den Jungs von #helpGelsen geleistet wird, ist großartig. Deshalb habe ich direkt einige T-Shirts gekauft, die ich an meine Teamkollegen verteilt habe», sagte Oczipka, der weiß, dass die Spieltage von Schalke zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gastronomen zählen.

Zum häufig schlechten Ruf von Fußball-Profis sagte Oczipka: «Sicher gibt es Spieler, die mit ihrem Auftreten polarisieren, sie prägen das Bild des Profis leider ein bisschen. Als ruhigerer Typ wirkt man da schnell langweilig.»

Dass Profis in den sozialen Medien oft durch Luxusgüter auffallen, erklärt sich Oczipka wie folgt: «Es ist nicht einfach, auf dem Boden zu bleiben, wenn man schon in ganz jungen Jahren viel Geld verdient. Ärzte, Anwälte oder Top-Manager brauchen viele Jahre und eine lange Ausbildung, um in solche Gehaltssphären vorzustoßen, während das bei Fußballern teilweise schon mit 18 der Fall ist.» Nicht jeder sei in diesem Alter charakterlich schon so weit, mit der Situation richtig umzugehen.