Köln (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Kölner Seniorenheim sind drei Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden. Das Feuer war in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss der Einrichtung ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mitarbeiter bemerkte am Dienstagmorgen den Rauch.

Von dpa