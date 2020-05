NRW-Hochschulen: Onlinesemester läuft gut

Er verwies darauf, dass nur fünf Prozent der Veranstaltungen - etwa Laborpraktika oder Werkstattübungen - in den Universitäten ablaufen. Etwa 95 Prozent der Lehrveranstaltungen würden online angeboten. In NRW lernen in diesem Sommer rund 780 000 Studierende an 70 Hochschulen ganz überwiegend von zu Hause aus.