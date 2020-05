Autobahn 3 wegen Brand zeitweise voll gesperrt

Neustadt/Montabaur (dpa/lrs) - Ein brennender Lastwagen hat am Dienstag auf der Autobahn 3 zwischen Frankfurt und Köln zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Die vielbefahrene Strecke wurde nach Angaben der Autobahnpolizei Montabaur in beide Richtungen für mehr als eine Stunde gesperrt. Autofahrer standen zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef im Stau oder mussten eine Umleitung nehmen. Nach ersten Ermittlungen war der Holztransporter wegen eines Motorschadens in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt.

Von dpa