Lippe: Vorwurf gegen Jugendamtsleiter 2019 nachgegangen

Detmold (dpa/lnw) - Den Vorwürfen im Untersuchungsausschuss «Missbrauch» des NRW-Landtags gegen einen Jugendamtsleiter ist der Kreis Lippe nach eigenen Angaben bereits 2019 nachgegangen. Den Vorwurf der Jobcenter-Mitarbeiterin aus Blomberg bestreite der Mitarbeiter weiterhin entschieden. Er bleibe bei seiner Einlassung von 2019, erklärte der Kreis Lippe am Dienstag. Die Frau hatte als Zeugin im U-Ausschuss am Vortag ausgesagt, der Regionalbüroleiter habe sie im Jahr 2016 in ihrem Büro bedroht und gefordert, dass sie ihre nachdrücklichen Hinweise auf einen möglichen sexuellen Missbrauch eines Kindes auf dem Campingplatz in Lüdge stoppen solle.

Von dpa