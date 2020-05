Eberl über Profis vor Re-Start: «Musst nicht auf den Platz»

Mönchengladbach (dpa) - Sportchef Max Eberl will auf die Fußball-Profis von Borussia Mönchengladbach vor dem angestrebten Wiederbeginn der Bundesliga keinen Druck ausüben. «Wir hatten sogar mal einen Spieler, der drei, vier Tage gesagt hat: Bitte lasst mich mal zuhause, ich möchte einfach mal ein bisschen Ruhe haben», sagte der 46-Jährige bei der Talksendung «Markus Lanz» im ZDF am frühen Mittwochmorgen. «Und ich finde das völlig normal.» Wegen der Corona-Krise ist die Saison seit Mitte März unterbrochen und soll am kommenden Wochenende fortgesetzt werden.

Von dpa