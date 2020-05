Am Mittwoch rechnen die Meteorologen zunächst mit einer Mischung aus heiteren und bewölkten Phasen. Vom Mittag an werden von Nordwesten her die Wolken dichter. Vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad, im Bergland um elf Grad. In der Nacht ist es anfangs weiterhin bewölkt mit einzelnen Schauern in der Südosthälfte. Später lockert es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen zwischen null und fünf Grad. Wo der Himmel aufklart, ist stellenweise Frost in Bodennähe möglich.

Auch am Donnerstag soll das Wetter tagsüber bei ähnlichen Temperaturen weiter wechselhaft sein. Von der zweiten Tageshälfte an sei mit vorübergehend dichterer Quellbewölkung zu rechnen. Meist bleibe es aber trocken, so die Meteorologen. In der Nacht sei der Himmel bewölkt oder klar. Bei Temperaturen zwischen vier und minus ein Grad bleibe es trocken. Gebietsweise trete Frost in Bodennähe auf. Ähnlich sind die Aussichten für Freitag. Dann soll es aber überall niederschlagsfrei bleiben.