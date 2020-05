DFL-Aufsichtsratschef Peters warnt vor «Berg von Problemen»

Gelsenkirchen (dpa) - Der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Peters hat vor den unabsehbaren juristischen Folgen im Fall eines freiwilligen vorzeitigen Saisonabbruches in den beiden höchsten deutschen Fußball-Ligen gewarnt. «Es ist ein großer Unterschied, ob man freiwillig eine Saison abbricht oder dazu gezwungen wird», betonte Peters im Interview der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Durch die Entscheidung der Politik bekommen «wir nun die Chance, die Spielzeit zu Ende zu bringen und müssen das alle mit größter Professionalität tun», betonte Peters vor der Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs am Donnerstag.

Von dpa