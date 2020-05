S04 setzt auf Keeper Schubert: «Großartig weiterentwickelt»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 hat dem zur Nummer 1 beförderten Markus Schubert vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga den Rücken gestärkt. «Markus Schubert ist ein Wettkampf-Typ. Er zeigte in den Spielen, die er für uns gemacht hat, gute Leistungen und strahlte sehr viel Ruhe aus. Ausnahme war das München-Spiel, aber in dieser Partie konnte unsere gesamte Mannschaft nicht ihr Leistungspotenzial abrufen», sagte Sportvorstand Jochen Schneider der «Sport Bild» (Mittwoch).

Von dpa