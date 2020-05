Fußball-Bundesligist Köln bindet auch Lempere langfristig

«Tim hat großes Entwicklungspotenzial, das sieht man in jedem Training», sagte Trainer Markus Gisdol: «Er ist schnell, gut im Eins-gegen-Eins und hat ein sehr gutes Dribbling. Wir sind überzeugt davon, dass er sich im Profi-Bereich etablieren wird.» U18-Nationalspieler Lemperle ist in Frankfurt am Main geboren und kam 2017 vom FSV Mainz 05 nach Köln.