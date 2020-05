Keine Corona-Nachweise beim Fleischverarbeiter Tönnies

Gütersloh (dpa/lnw) - Die Corona-Tests bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind bislang alle negativ ausgefallen. Bis Mittwochmittag hätten 784 Laborbefunde vorgelegen. «Diese Befunde waren alle negativ», teilte der Kreis Gütersloh mit. Am Montag und Dienstag seien knapp 2100 Beschäftigte getestet worden. Der Leiter des Pandemiestabes bei Tönnies sprach von einem Zwischenergebnis, auf dem sich das Unternehmen nicht ausruhen werde. «Wir hatten allerdings auch keine Covid-19-Großlage bei uns erwartet, weil es bislang im Kreis Gütersloh keine bestätigten Fälle gab, die mit unserer Produktion zu tun hatten», sagte Gereon Schulze Althoff bei einer Pressekonferenz am Mittwoch am Sitz der Tönnies-Zentrale.

Von dpa