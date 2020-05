13-Jähriger macht nächtliche Spritztour und wird gestoppt

Schwerte (dpa/lnw) - Mitten in der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei einen 13-Jährigen erwischt, der mit dem Auto seines Vaters seine Spritztour gemacht hatte. Er wurde laut Polizeimitteilung auf dem Gelände eines Logistikzentrums in Schwerte gestoppt. Zuvor habe er auf «deutliche Anhaltesignale» nicht reagiert. Auf dem Gelände des Logistikzentrums sei er schließlich in eine Sackgasse gefahren.

Von dpa